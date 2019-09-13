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العلماء يعلنون اكتشاف سر ظهور الإنسان المعاصر
الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
اكتشفت مجموعة علماء دولية أن الإنسان المعاصر ظهر نتيجة تزاوج نوعين مختلفين من الرئيسيات الأفريقية .
ووفقا لموقع Phys.org الأمريكى، درس الباحثون وحللوا 263 جمجمة من الحفريات وممثلين معاصرين لنوع hominin، من أجل تصميم نماذج مجسمة، واتضح من هذه العملية أن هناك علاقة متبادلة بين متوسط مقاس الجماجم لكل مجموعة من الرئيسيات الـ 29 وموقع هذه الفئة على شجرة التناسل.
وسمح هذا للباحثين بمعرفة الحجم المحتمل لجمجمة أحدث جد من كافة مجموعات الإنسان العاقل Homo sapiens التي عاشت قبل 300 ألف عام.
كما اتضح للباحثين أن جمجمة نوع hominini الذى يعتبر بداية ظهور الإنسان المعاصر، يجب أن تكون مستديرة الشكل، وجبهة عالية وأقواس حواجب صغيرة وغيرها من الميزات التى جعلت العظام التى أعيد بناؤها تبدو شبيه برفات شخص بالغ مات قبل 100 ألف سنة، وعند مقارنة الجمجمة الافتراضية بجمجمة ممثل نوع Homo، الذى عاش قبل 130-350 ألف سنة، تبين أن نوع Homo sapiens ظهر نتيجة تهجين سكان من جنوب وشرق أفريقيا.
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