«شمس» تُطلق المرحلة الخامسة من «التجربة الفنية الإماراتية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع التجربة الفنية الإماراتية؛ المشروع الأول من نوعه لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد أن حققت خلال مراحلها السابقة نجاحاً بمشاركة واسعة من المواهب الإماراتية من مختلف إمارات الدولة.

وتعمل «شمس» من خلال هذا المشروع على تطوير البنية التحتية لصناعة السينما في مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني كافة، موفرة بيئة ملائمة للإعلام والإبداع، ما يعزز سمعة إمارة الشارقة في المجالات الإبداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.

ولفت شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى النجاح الباهر الذي تحقق خلال المراحل السابقة من مشروع التجربة الفنية الإماراتية، مشيراً إلى أن المرحلة الخامسة تُعّد مرحلة نوعية لما تحمله من أهمية كبيرة في وضع الخطوط الرئيسية للمرحلة السادسة والأخيرة.

وأضاف الحمادي: «حققت لقاءاتنا المستمرة أهدافها جراء العمل المشترك، والورشة الفنية والمهنية الواسعة المنعقدة بين الفرق بشكل مستمر، فبعد الانتهاء من المراحل السابقة للمشروع كان لا بد من الاجتماع بأعضاء الفرق المشاركة لمناقشتهم في عدد من التفاصيل التي تضمنتها المراحل، وتقييم ما سبق من أعمال، والعمل على النقاط الإيجابية لتعزيز التجربة في نفوس المشاركين، وأيضاً مشاركتهم ببعض التوجيهات والأفكار التي من شأنها تعزيز قدرتهم على العمل والإبداع في المراحل القادمة».

وأكد الفنان الدكتور حبيب غلوم، عضو الفريق الملهم، الدور المهم الذي لعبه الاجتماع في توجيه الممثلين والمخرجين والمصورين فنياً، ومنحهم الدعم اللازم لتطوير إمكانياتهم في مختلف الجوانب التقنية والإبداعية، ومنحهم أيضاً الفرصة للاستفادة من خبرات أعضاء الفريق الملهم، ما ينعكس إيجاباً دون شك على أدائهم في المراحل المقبلة.

وأوضح الكاتب محمد حسن ورد، عضو الفريق الملهم، أن الاجتماع لعب دوراً في الارتقاء بمستوى أداء كتاب السيناريو؛ إذ تمت مناقشتهم في أساليب كتابة السيناريو، ومنحهم بعض الملاحظات والتوجيهات المهمة، في ما يتعلق بتقنيات كتابة السيناريو لتطوير أعمالهم وقدراتهم الإبداعية في مشروع التجربة الفنية الإماراتية.