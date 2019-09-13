طهران مستعدة للعودة لالتزاماتها النووية بشروط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخزانة الأمريكي، أمس الخميس، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، فيما تحدثت تقارير عن درس ترامب بجدية مقترحاً فرنسياً بتوفير خط ائتمان لإيران بقيمة 15 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مقابلة مع شبكة «سي ان بي سي»، إن واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران.

وأول أمس الأربعاء، حذر ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون «خطيراً جداً» عليها، وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترامب: «لا أسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة». وكان ترامب، قال في حديث مع صحفيين، مساء الاثنين الماضي، رداً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء له مع روحاني: «نعم، من الممكن أن يحدث. ولا مشكلة لديّ مع ذلك». وأضاف: «على إيران أن تعالج وضعها لأنهم (الإيرانيون) بصراحة في موقف سيئ جداً حالياً».

ومساء الأربعاء قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب «سنرى، سنرى». وأضاف «أعتقد أن إيران لديها إمكانات مهمة (...) نأمل في التوصل إلى اتفاق» وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران «ترغب في التوصل إلى اتفاق».

وجاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بين مستشار الأمن السابق جون بولتون وترامب حول تخفيف العقوبات على إيران، حيث عارض بولتون الفكرة بشدة.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء فإن ترامب طرح مؤخراً خلال اجتماع في البيت الأبيض إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل قمة تعقد بينه وبين نظيره الإيراني روحاني، وهي فكرة لقيت معارضة شرسة للغاية من جانب مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي أقاله ترامب من منصبه الثلاثاء.

كما أفاد تقرير إخباري بأن ترامب ترك انطباعاً لدى مسؤولين أجانب وأعضاء من إدارته وغيرهم من المشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية بأنه يفكر بجدية في مقترح فرنسي لتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للإيرانيين، إذا ما عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

ونقلت صحيفة «ذا ديلي بيست» الأمريكية عن أربعة مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على محادثات الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن ترامب أظهر خلال الأسابيع الماضية انفتاحاً على قبول خطة قدمها ماكرون في هذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أن اثنين من المصادر ذكرا أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، منفتحون أيضاً على دراسة المقترح الفرنسي الذي ستقوم حكومة باريس بموجبه بتخفيف فعال لنظام العقوبات الاقتصادية الذي تطبقه إدارة ترامب على طهران منذ أكثر من عام. وذكرت «ذا ديلي بيست» أن المقترح التي قدمته فرنسا من شأنه تعويض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية.

ومن المقترح أن يكون الخط الائتماني، المقدر ب15 مليار دولار، بضمان النفط الإيراني. وفي مقابل إتاحة هذه الأموال، سيتعين على إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي التي وقعته مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015. كما سيتعين على طهران الموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية في المنطقة. وربما في نهاية المطاف، يتعين على طهران الالتزام مستقبلاً بالانخراط في محادثات إقليمية بشأن الشرق الأوسط.

ولفتت المصادر إلى أنه رغم أن ترامب لم يوافق على أي شيء من هذا حتى الآن، فقد أبدى استعداداً للتعاون بشأن مثل هذا الاقتراح أكثر من مرة على مدار الشهر الماضي.

(وكالات)