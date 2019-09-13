الملك سلمان لعباس: الحقوق الفلسطينية الثابتة لن تطمس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما أعلنه رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة. وأكد الملك سلمان إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو عن نيته ضم أراض من الضفة. وأوضح أن هذا الإعلان «يُعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة «الإسرائيلية» لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».

وأكد، أن الإعلان «الإسرائيلي» بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيراً إلى البيان السعودي المهم الذي أكد أن ذلك يمثل خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة. وجدد الملك سلمان تأكيد الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلاً: «إننا نقف معكم، ونحن معاً سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرص واهتمام الملك سلمان الكبير بالقضية الفلسطينية، ومواقف السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية. وأشاد عباس بدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ومراجعة المواقف تجاه «إسرائيل» بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطة تحرك عاجلة نحوه والتصدي له، مشيداً بالبيان الذي أصدرته المملكة وموقفها الذي وضع النقاط على الحروف.

وقال الرئيس الفلسطيني، «إن السعودية تقف تاريخياً إلى جانب قضيتنا العادلة دوماً، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس». وقال: «لن ننسى أبداً موقفكم في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه».

وأعرب أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء ما جاء في بيان نتنياهو. واعتبر جوتيريس، في بيان ألقاه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، هذه الخطوات «الإسرائيلية»، إذا نفذت، بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي، وستتسبب بتدمير جهود إعادة إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، ومن شأنها أن تقوض بشدة حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وطالبت بإجراءات رادعة لوقف ضم الضفة.

وقالت الخارجية في بيان، إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في «إسرائيل»، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في «إسرائيل»، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب «الإسرائيلية»، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات «الإسرائيلية»، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن).

ورأت أن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها.

(وكالات)