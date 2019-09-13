20 مليون يورو شرطاً جزائياً لكسر عقد كورنادو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

مدد نادي الشارقة عقد نجمه البرازيلي إيجور كورنادو حتى عام 2023 وذلك عبر عقد جديد وقع أمس، وكان من أبرز بنوده وضع شرط جزائي لفسخ التعاقد يبلغ 20 مليون يورو.

ناب عن نادي الشارقة في التوقيع سالم ضاعن التميمي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في حضور ممثلي اللاعب القانونيين ووكيلته، وبحضور محسن مصبح رئيس شركة القدم وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني وناصر سعيد بن عفصان أمين عام نادي الشارقة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

ووصف ناصر سعيد بن عفصان أمين عام نادي الشارقة والمتحدث الرسمي للنادي تمديد التعاقد بالمهم والذي يأتي ضمن سياسة مجلس الإدارة بدعم الاستقرار في الفريق والحفاظ على النجوم، نافياً أن يكون التمديد استجابة لأي ضغوط من أندية ترغب في خدمات الساحر البرازيلي.

ومضى في حديثه قائلاً: «نحن من سعى كإدارة لتمديد تعاقد كورنادو باعتباره لاعباً مميزاً وركناً أساسياً ضمن بناء الفريق».

وقال ابن عفصان: «الفترة المقبلة ستشهد تمديد عقود بعض اللاعبين المميزين ممن اقتربت عقودهم من الانتهاء كما مددنا عقود البعض في الفترة السابقة».