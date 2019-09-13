تدشين مكتبة أجيال المستقبل المتنقلة

العين: ”الخليج 365”

دشنت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل صباح أمس، حافلة مكتبة أجيال المستقبل المتنقلة، تتضمن الحافلة التي تم تجهيزها بحيث تشكل بيئة قرائية محفزة للأطفال والكبار، أجهزة ذكية متطورة ومقاعد مريحة للقراءة والاطّلاع، بالإضافة إلى عدد من العناصر الجاذبة التي تسهم في التشجيع على القراءة وتحولها إلى عادة يومية وهو ما يسهم في تحقيق حملة من الأهداف التربوية والتعليمية والسلوكية وبناء المعرفة وترسيخها.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: «إن إطلاق الحافلة في نسختها الجديدة، يأتي ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى بناء العقول وتنمية المعرفة وتنشئة أجيال يصبح للعقل فيها مكانته الحقيقية، مشيرة إلى أن الحافلة تعتبر مساهمة في الحراك الثقافي للمجتمع الإماراتي بصورة أكثر فاعلية تواكب التطور التكنولوجي والفكري الذي يتسارع كل يوم وينمو بشكل مطرد».

وأضافت: «حرصنا على أن تواكب المكتبة التطور التكنولوجي، وذلك حتى نستطيع أن نخاطب الطفل ونزرع فيه حب المعرفة بتنوع مصادرها»، موضحة أن تطوير الأدوات المستخدمة في بناء أجيال المستقبل على قاعدة من المعرفة والعلم والفكر.