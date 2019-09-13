«كتاب جينيس 2020» يسلط الضوء على إنجازين لبرج خليفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية عن نسخة هذا العام من «كتاب جينيس 2020» الذي يعد مرجعاً متكاملاً لأهم الإنجازات العالمية في مختلف المجالات من الرياضة والإبداعات البشرية والتكنولوجيا وغيرها. وتضمنت هذه النسخة تنوعاً استثنائياً ليشمل أرقاماً قياسية حققتها الروبوتات وغيرها من الأرقام التي يتم استحداثها سنوياً ليواكب هذا المرجع المتكامل متغيرات الحياة في مختلف القطاعات.

وتضمن الكتاب 2722 رقماً قياسياً مختلفاً و1107 صور أخاذة لإنجازات مذهلة في عوالم الإنجازات الرياضية والتكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي وحتى الأرقام القياسية المتعلقة بالحيوانات والجغرافيا وغيرها.

ولم تغفل نسخة هذا العام عن بعض الأرقام القياسية من الإمارات، فكان برج خليفة على رأس القائمة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED. كما تمكنت زجاجة عطر قياسية الحجم بلغ سعرها 1.295 مليون دولار من إيجاد مكانٍ لها ضمن الكتاب محققة الرقم القياسي لأكبر عدد من قطع الألماس على زجاجة عطر بإجمالي 3571 ماسة.

وقال طلال عمر، المدير الإقليمي لمكتب «جينيس للأرقام القياسية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حصلت العديد من الشركات والأفراد من أنحاء الشرق الأوسط على ترويج عالمي واسع بحجزها مكاناً في نسخة هذا العام من الكتاب.