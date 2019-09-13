تعزيزات عسكرية تركية نحو الأراضي السورية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقدمت القوات التركية مزيداً من التعزيزات العسكرية نحو الأراضي السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس. وأضاف المرصد أن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من نحو 30 آلية متنوعة بين سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية، ولوجستية، دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي، برفقة آليات من الفصائل المسلحة المقربة من تركيا، واتجه إلى تجمع القوات التركية في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر المرصد وسكان أن أجزاء من محافظة إدلب تعرضت لضربات جوية، امس، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أوقف هجوماً ضارياً للجيش في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة. وقال المرصد، إن الطائرات الحربية الحكومية قصفت قرى في جنوب محافظة إدلب.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جاير بيدرسون، عن قلقه إزاء وضع المدنيين في إدلب شمال غربي سوريا، التي تشهد أعمالاً عسكرية. جاء ذلك في تصريح أدلى به المبعوث الأممي عقب لقاء مع مبعوثين من مصر والسعودية والأردن وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة؛ لمناقشته في الملف السوري.

وأضاف، بيدرسون في تصريح مقتضب للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، إن الاجتماع ركز على الأوضاع في إدلب، معرباً عن قلقه بشأن وضع المدنيين هناك. كما أشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية إطلاق تقدم سياسي، وخاصة في اللجنة الدستورية، معرباً عن أمله في المضي قدماً، وإمكانية تقديم بيانات إيجابية حول هذه الأمور في المستقبل القريب جداً. (وكالات)