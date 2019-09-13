الإمارات: تمديد خفض الإنتاج يتيح تصريف فائض النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

قررت لجنة مراقبة إنتاج النفط «أوبك بلس» خلال الاجتماع السادس عشر، أمس في أبوظبي، تمديد خفض إنتاج النفط لدعم استقرار السوق.

وقالت اللجنة، عقب اجتماعها بأبوظبي لبحث مستجدات سوق النفط إن «التزام الأعضاء باتفاق الخفض سجل نسبة 136% حتى نهاية الشهر الماضي».

واتفقت اللجنة على استمرار التعاون والمناقشات وعقد اجتماع جديد في الرابع من ديسمبر المقبل في فيينا بمقر منظمة أوبك.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة تحتاج للمراقبة ووضع سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن «الإمارات تؤكد التزامها بخفض الإنتاج كما هو متفق عليه حيث وصلت نسبة الالتزام لأعلى من 100%».

وذكر أن إنتاج الإمارات من النفط خلال الشهرين القادمين سيكون ضمن إطار الاتفاق المتعلق بخفض الإنتاج.

وأضاف المزروعي، أن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالاً كاملاً لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها، موضحاً أن «الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال الكامل».

قال سهيل المزروعي في تصريحات صحفية: إن اجتماع «أوبك بلس» كان إيجابياً بكل المقاييس، حيث أعلنت الدول عن نسبة التزام تجاوزت 100%، وعند جمع البيانات نرى أن هناك كميات إضافية سوف تخرج من السوق، ما يسرع عملية تصحيح المخزون والعودة بشكل أسرع للوضع الطبيعي وهو توازن العرض مع الطلب وهي رسالة إيجابية.

وأضاف المزروعي: بذل جميع الوزراء الجهود من أجل استمرار الخفض، واللجنة دورها ليس قراراً وإنما مراجعة الإنتاج والحديث مع الدول التي لديها قصور.

وثمّن المزروعي دور العراق ونيجيريا لسرعة التجاوب في خفض الإنتاج ما يعزز توازن السوق وينفع الجميع.

وتابع بالقول: «الاتفاق مستمر ولن نتخلى عن دورنا كدول منتجة».

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي ترأس الاجتماع، للصحفيين إن المملكة التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من مئة في المئة منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي.

وأكمل وزير الطاقة السعودي: «سنراقب السوق حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي للإنتاج ونقرر ذلك في اجتماع ديسمبر المقبل».

وأوضح وزير الطاقة السعودي في كلمته، أن الهدف الرئيسي للسياسة النفطية للمملكة، هو تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية المحافظة على التماسك داخل «أوبك»، والمنتجين من خارجها، وفي مقدمتهم روسيا.

وأكد ثبات هذه الركيزة المهمة لسياسة المملكة النفطية، وعلى نموذج الإدارة الخاص بها، المتسم بالشمولية، حيث لكل دولة أهميتها بصرف النظر عن حجمها، وعلى كل دولة أن تعمل وفقاً لالتزاماتها، مشدداً أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وذكر وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي أن المملكة تعتزم الحفاظ على مستوى إنتاج النفط بقدر يفوق المتفق عليه داخل تحالف «أوبك+».

وقال: إن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وسنحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام.

وأضاف: إن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل، حيث إن هناك استعداداً واضحاً بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش وضع دول مثل ليبيا وإيران وفنزويلا، حيث توجد جاهزية للتعامل مع أي ظروف تطرأ في السوق.

وأفاد وزير الطاقة السعودي أنه ستجري مراقبة سوق النفط العالمي حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي في الإنتاج، موضحاً أن اجتماع ديسمبر القادم سيحدد التوجهات في هذا الشأن.

وأوضح أن «أوبك+» ستناقش تأثير أي تخفيف للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عضو أوبك عندما يحدث ذلك، مشيراً إلى أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير.

من جانبه، قال أليكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن المساعي المشتركة ل«أوبك +» لها تأثير مستدام وإيجابي في أسواق النفط العالمية، وإن الهدف الأساسي لأوبك + الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات النفط، وأضاف أنه يثق في أن أوبك + ستعزز الشراكة والتضامن.

أضاف نوفاك: إن هدف تعاوننا هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتحقيق التوازن، وزيادة القدرة على التنبؤ، يظل التحدي الرئيسي هو التزام جميع البلدان بالوفاء بالتزامات «أوبك +». أشار وزير الطاقة الروسي، إلى أنه على مدى اتفاقية فيينا، أثبت المنتجون من أوبك وخارجها فعالية الجهود المشتركة والقدرة على الاستجابة للظروف المتغيرة.

وقال نوفاك: إنني متأكد من أننا سنعمل معاً في المستقبل على تعزيز الثقة والتضامن بيننا.