رئيس وزراء بريطانيا: لم أكذب على الملكة لتعليق البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثيقة نشرتها الحكومة البريطانية، أمس الأول، الأربعاء، تصوراً لأسوأ سيناريوهات «الخروج الفوضوي» من الاتحاد الأوروبي، متوقعة حدوث تشابكات على طرق التجارة مع أوروبا، وتعطل إمدادات الأدوية والأغذية الطازجة في الوقت الذي تنتشر فيه احتجاجات في أنحاء البلاد ستستنزف موارد الشرطة، ورغم ذلك أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون استعداد حكومته لتنفيذ «بريكست»، نافياً في الوقت نفسه الكذب على الملكة إليزابيث بشأن قرار تعليق البرلمان، رافضاً دعوات المعارضة لانعقاده مجدداً، بعدما قضت محكمة لصالح قراره.

ووصفت وثائق «عملية يلو هامر» التي شاركت في إعدادها أقسام حكومية، وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال «بريكست» بدون اتفاق، بأنها «سيناريو أسوأ الحالات»، ونشرت بعدما اتهم نواب الحكومة بإخفاء التداعيات المدمرة ل«الخروج الفوضوي» في 31 أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل.

ورجحت الوثيقة أن يكون الاستعداد محدوداً على المستوى الشعبي ومستوى قطاع الأعمال للانفصال دون اتفاق لأسباب منها التشوش السياسي. ويحتمل أن تضطر الشاحنات في البداية للانتظار فترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الإنجليزي. وقالت: «ستقل إمدادات أنواع معينة من الأغذية الطازجة. وثمة خطر أن يحدث إقبال بدافع الخوف على الشراء ما يتسبب في اضطراب الإمدادات الغذائية أو تفاقم هذا الاضطراب.وستحدث احتجاجات واحتجاجات مضادة في بريطانيا».

وذكرت الوثيقة أن تدفق حركة السير عبر القنال الإنجليزي قد يقل بحوالي 60 % في اليوم الأول. وقد تصل أسوأ فترة اضطرابات إلى ثلاثة أشهر. وقالت إن طوابير السيارات قد تؤثر في تسليم شحنات الوقود وتعطل الإمدادات في لندن، وجنوب شرق انجلترا، وإن الإقبال على الشراء بفعل الخوف قد يتسبب في نقص المعروض في البلاد. ورغم نشر الوثائق، أكد جونسون، أمس، أن الحكومة «تسرّع بشكل هائل» استعداداتها لتنفيذ «بريكست». وصرح للصحفيين: «ستكون القطاعات المهمة مستعدة لبريكست بدون اتفاق». وأضاف: «ما نراه في الوثيقة هو مجرد استعدادات منطقية والتي يُتوقع من أية حكومة القيام بها»، مجدداً تفاؤله في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

ويتهم جونسون بأنه قرر تعليق البرلمان لمنع النواب من عرقلة «بريكست»، لكنه نفي ذلك. وقضت محكمة اسكتلندية الأربعاء بأن التعليق غير قانوني، واتهمته ب«تضليل الملكة»، لكن محكمة أخرى في انجلترا، قضت بأن القضاة لا يملكون سلطة التشكيك في قرار جونسون. وسترفع القضيتان للمحكمة العليا الأسبوع المقبل للبت في الأمر. ودافع جونسون أمس عن قراره، مجدداً رداً على سؤال لهيئة بث بريطانية أنه كذب لتمرير قرار تعليق البرلمان، قائلاً: «لم أكذب مطلقاً»، نافياً قيامه بتضليل الملكة والنواب.

من جهته، قال مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أمس إنه لا يرى «أسباباً للتفاؤل» بإمكان التوصل إلى اتفاق مع لندن في شأن خروجها من الاتحاد الاوروبي. (وكالات)