الطاقمان الرئيسي والبديل يجريان الفحص الأول لـ «السويوز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

عاين الطاقمان الرئيسي، والبديل، لمهمة 25 سبتمبر، مركبة «سويوز إم إس 15»، ضمن الفحص الأول، بحسب ما نشره، أمس، مركز محمد بن راشد للفضاء، على صفحته بتطبيق «إنستجرام».

ونشر المركز 7 صور، أرفقها بتعليق بالعربية والإنجليزية «الطاقمان الرئيسي والبديل لمهمة 25 سبتمبر خلال الفحص الأول لمركبة «سويوز إم إس 15»، حيث يعاينان المركبة ويتأكدان أن جميع المعدات والأجهزة والحمولة في الوضع الطبيعي».

كما نشر هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، 8 صور على صفحته الشخصية في «إنستجرام»، أرفقها بالقول «اليوم الثاني في بايكونور، عاينا مركبة «السويوز» وبدلة «السوكول» الخاصة بنا، وهي المرحلة الأولى من مرحلتين، للتأكد من جاهزية المركبة والبدلة».

وظهر هزاع في بعض الصور برفقة الطاقم الرئيسي، وإلى جانب كل منهم بدلة «السوكول»، وفي بعضها الآخر، ظهر الفريق وهو خلف حاجز زجاجي، ضمن العزل الصحي الذي يخضع له الفريقان منذ وصولهما إلى كازاخستان منذ 3 أيام.

فيما أعلن سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الاحتياطي، عن تجربته الأولى لبدلة السوكول، عبر 6 صور نشرها على صفحته الشخصية في «إنستجرام» أمس، أرفقها بتعليق «خلال الفحص الأول لبدلة السوكول في بايكونور، سنحت لي الفرصة لتجربة مهارتي المتواضعة في الجوجيتسو، عن طريق هذا النزال السريع. لمحبي الجوجيتسو أنصح بعدم منازلة رواد الفضاء، خصوصاً محاولة الإخضاع، لأنه لا توجد لديهم رقبة، ومفاصلهم مرنة جداً».

وظهر النيادي في الصور وهو يمازح البدلة، بمنازلتها في بعضها، وفي أخرى يظهر تغلبه عليها، ويحملها بين يديه.

كما نشر صوراً أخرى، أبرز ما فيها ظهور رسم لوجه سيرجي كورليوف، كبير المهندسين الذي كان له الفضل في إرسال يوري جاجارين، أول إنسان إلى الفضاء.

وفي إطار الترتيبات التي تسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر، وضمن التقاليد المتبعة قبل انطلاق رواد الفضاء على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز» من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، رفع رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، علم دولة الإمارات، خلال المراسم التي جرت لرفع أعلام الدول التابعة لها أطقم رواد الفضاء المشاركين في المهمة، وهي الإمارات، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة. وشارك في المراسم إلى جانب المنصوري، وسلطان، رائد الفضاء الروسي، أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، وأعضاء الطاقم البديل للمهمة، الذي يضم الروسي سيرجي ريزيكوف، والأمريكي توماس مارشبيرن.