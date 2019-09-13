شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الجزائر والعراق يبحثان سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث صبرى بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، مع نظيره العراقى محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، سبل توثيق ودعم العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق فى جميع المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بوقدوم، إنه تطرق مع نظيره العراقي الى العديد من المسائل الثنائية، وقررنا إعطاء دفع جديد للعلاقات بين الجزائر والعراق فى جميع الميادين، مؤكدا وجود تطابق وتوافق فى الآراء بين الجانبين، مشيرا أن العراق اليوم قوية اقتصاديا وسياسيا.

من جانبه، أكد الوزير العراقى على أن مسألة توثيق العلاقات بين بلاده والجزائر، أصبحت نقطة مهمة جدا، ومجيئنا إلى الجزائر هو تثمين لموقفها فى المحافل العربية والدولية.