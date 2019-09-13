شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يستقبل سفير الصين لدى السعودية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض السعودية، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، السفير "تشن وى تشينج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .
ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة.
كما استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودى الألمانى صبحى عبدالجليل بترجى، ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحى بترجى، وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة فى منطقة الرياض.
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