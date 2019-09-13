3 وزراء أوروبيين يزورن الخرطوم للقاء مسئولى حكومة حمدوك الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور العاصمة السودانية، الأسبوع المقبل، 3 وزراء خارجية أوروبيين ،وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الخميس، بحسب مصادرها عن سلسلة زيارات أوروبية مرتقبة إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل.
وأكّدت المصادر زيارة وزير خارجية فرنسا في زيارة تستغرق يومًا واحدًا الاثنين المقبل، كما يصل وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي الثلاثاء المقبل، في زيارة تستغرق يومين، وأضافت الصحيفة أنّ ذات الفترة ستشهد زيارة لوزير الدولة بالخارجية البريطانية للشؤون الإفريقية.
وقالت الصحيفة إنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي تعتبر الزيارة الأولى منذ التسعينيات، وأشارت إلى أنّها الزيارة الثالثة لوزير خارجية أوربي بعد الثورة والزيارة الأولى لوزير خارجية أوروبي بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وأوضحت أنّ الوزير سيلتقي كلاً من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
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