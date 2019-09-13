شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لعام آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدّد مجلس الأمن الدولى اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل)، حتى الخامس عشر من سبتمبر 2020، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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