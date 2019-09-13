ترامب يستقبل ولي عهد البحرين الإثنين المقبل

واشنطن / ديلدار بايكان / الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين المقبل.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الطرفين سيبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد.
وأشار البيان أنه سيتم البحث عن مسألة أمن الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الإيرانية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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