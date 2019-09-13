مسؤول أممي يبحث في الرياض "مكافحة الإرهاب"

الرياض / الخليج 365 بحث مسؤول أممي بارز، الخميس، في الرياض، سبل مكافحة الإرهاب والأوضاع بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن العساف وفوركوف، بحثا خلال اللقاء، نشاط مركز مكافحة الإرهاب (أممي)". Advertisements كما استعرضا الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم، وفق المصدر السابق. ولم توضح "واس" تفاصيل المباحثات، ولا مدة الزيارة التي يجريها فورنكوف. وأنشئ مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر/ أيلول 2011 من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

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