مرشحة رئاسية تونسية: يمكن أن نعامل بالمثل دولاً تفرض علينا تأشيرة دخول

جندوبة (تونس)/ رشيد القروي/ الخليج 365

قالت المرشحة للانتخابات الرئاسيّة في تونس سلمى الّلومي، إنّ فرض تأشيرة دخول لبلادها على مواطني دول تفرض التأشيرة على التونسيين "إمكانيّة واردة جدّاً" انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل الذي تتبعه العديد من الدّول.

جاء ذلك في رد اللومي، رئيسة حزب الأمل، على سؤال مراسل الخليج 365، خلال زيارتها الخميس، لمحافظة جندوبة (شمال غرب)، حول طلب شباب المنطقة معاملة بعض الدول التي تفرض التأشيرة على التونسيين بالمثل.

وأضافت أنّ "العديد من التونسيين يتعرّضون للإهانة عند الحصول على تأشيرات الدخول لبعض البلدان (لم تحددها) وحان الوقت لإعادة الاعتبار للتونسيين من خلال التحرّك الدبلوماسي".

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وحول رؤيتها لحل قضية الهجرة غير النظامية، اعتبرت المرشحة الرئاسية أن الحل ينطلق من الدّاخل بتوفير فرص عمل للقضاء على دوافع الهجرة والحد من البطالة والفقر، بالإضافة إلى التفاوض مع الدّول الأوروبية من أجل تنظيم هذه الهجرة وتقنينها .

تصريحات اللومي جاءت أثناء قيامها بزيارة انتخابية لجندوبة، حيث افتتحت هناك مكتبا جهويا لـ"حزب الأمل".

وتستعد تونس، الأحد، لإجراء انتخاباتها الرئاسية، في اقتراع يتنافس بدوره الأول 26 مرشحا، فيما تجري الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.