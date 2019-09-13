المغرب يستضيف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بـ2021

تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

فاز المغرب، الخميس، باستضافة الجمعية العامة الرابعة والعشرون للمنظمة العالمية للسياحة لعام 2021.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، إن "مدينة مراكش ستحتضن في عام 2021، أهم حدث سياحي في العالم".

وأضاف البيان: "انتخب المغرب (بمدينة سانت بتيرسبورغ الروسية) لاحتضان الحدث الدولي، بأغلبية ساحقة، ونال 76 صوتًا مقابل 13 لكينيا و15 للفلبين".

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ولفت إلى أن الترشيح المغربي استفاد من "دعم واسع النطاق من القارات الأربع، مما يدل على تأثير المملكة على المشهد السياحي العالمي".

وأوضحت الخارجية المغربية، أن "اختيار مدينة مراكش يعزز ثقة المجتمع السياحي الدولي في قدرة بلادنا على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ويؤكد على الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما المملكة على المستوى الدولي".

ويرتقب أن يحضر المؤتمر الدولي، 2000 مندوب من 156 دولة، في حدث يُنظم كل سنتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.