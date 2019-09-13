الجامعة الإسلامية بالمدينة تستضيف لقاء القيادات الجامعية.. غدا الجمعة

ندى البركاني

يرعى معا يل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يوم غد الجمعة هـ1441/1/14 لقاء القيادات الجامعية للعام الجام يع هـ1441 الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على مدى يوم ني، بحضور معا يل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وأصحاب المعا يل مديري الجامعات، إضافة إل المسؤول ني عن مكاتب تحقيق

ويهدف اللقاء إل استعراض برامج وكالة التعليم الجامن يع، وبرامج وكالة البحث والابتكار، وبرامج المكتبة الرقمية السعودية، وبرامج الاتحاد الرياض للجامعات السعودية، بالإضافة إلمناقشةالآلياتالتشاركيه

نينالجامعاتوقطاعالجايمعاتوالبحثوالابتكاربالوزارة،

وجهود وآليات إسهام الجامعات ف تحقيق رؤية المملكة 2030. ويتضمن اللقاء عقد ورشة عمل يتناقش: مستقبل البحث والابتكار، ومستقبل المكتبة الرقمية،ومستقبلالرياضةالجامعيةر،وتعرضوكالةالتعليمالجام يعالمبادراتوالمشاريع

الرؤية، والمسؤول ني نف الجامعات عن عدد من القطاعات.￼ ي

ال رت تسع من خلالها إل وضع الاستاتيجيات والأطر التنظيمية بما يعزز ويطور من أداء ير

التعليم الجامع، ويرفع من مستوى مخرجاته، وكذلك وكالة البحث والابتكار الت تعمل

ين ني

على صياغة الفكر ف منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتمكي الجهات ذات

ي

العلاقة، من خلال إعداد السياسات وتوفتن الدعم اللازم، بما يحقق الأولويات الوطنية،

فيما تهدف مبادرات ومشاري ع الاتحاد الرياض للجامعات إل تطوير الاتحاد؛ ليعمل على ي

نحو مؤس يس ويكون بيت خ رتة من خلال إحداث نقله نوعية للرياضة الجامعة يرتفع فيها نسبة المشارك ني بجميع مستوياتهم وأهدافهم، وتتحقق فيها عدالة الفرص ب ني الجنس ني وب ني الممارس ني، كما يتحقق من خلالها التمثيل الدو يل الذي يلائم مكانة وإمكانيات

المملكة.

وتستعرض المكتبية الرقمية السعودية خلال اللقاء المبادرات والمشاري ع ال رت تسع عن ي

طريقها لرفع كفاءة البنية التحتية للبوابة الموحدة، وحوكمة الإجراءات، ووضع اللوائح

والأنظمة والسع نف تحويل المكتبة الرقمية إل مركز وط نت لمصادر المعلومات الرقمية. ييي

وتضمن جدول أعمال الورشة: مناقشة مواءمة مخرجات التعليم الجام يع لاحتياجات

سوق العمل، ومناقشة بوابة القبول الموحد، ومنصة قياس مخرجات التعليم العا يل،

وبرامج كليات المجتمع وآليات تطويرها مهنيا، وتطويركليات ال رتبية وبرنامج إعداد المعلم،

وغتها من البنود نف إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامع نف ييي

المملكة العربية السعودية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.