دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تدفع بالثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في إضافة الثيم المظلم للكثير من تطبيقات الشركة خلال الفترة الماضية، واليوم رصد الثيم المظلم في تطبيق متجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10.

بدأت شركة جوجل في دفع الثيم المظلم لتطبيق متجر جوجل بلاي في هواتف Pixel التي حصلت على الإصدار الثابت من تحديث Android 10 بالفعل، حيث تظهر واجهة التطبيق باللون الأسود، بينما تأتي الرموز والصور بالألوان، وتتميز النصوص باللون الأبيض.

ومن المتوقع أن يتوفر الثيم المظلم لهواتف الأندوريد عند إطلاق الإصدار الثابت لمزيد من هواتف الأندوريد لاحقاً، بشكل خاص الإصدارات التي حصلت بالفعل على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل في الوقت الحالي، لذا يبقى تطبيق متجر جوجل بلاي بالثيم الأبيض إلى أن تجري جوجل التغيير الجديد.

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يذكر أن جوجل قد دفعت بالفعل الثيم المظلم لكلاً من تطبيقات الجي ميل، اليوتيوب، صور جوجل، خرائط جوجل، وأيضاً متصفح Chrome.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تدفع بالثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.