- 1/2
- 2/2
هذا الموضوع جوجل تدفع بالثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت شركة جوجل في إضافة الثيم المظلم للكثير من تطبيقات الشركة خلال الفترة الماضية، واليوم رصد الثيم المظلم في تطبيق متجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10.
بدأت شركة جوجل في دفع الثيم المظلم لتطبيق متجر جوجل بلاي في هواتف Pixel التي حصلت على الإصدار الثابت من تحديث Android 10 بالفعل، حيث تظهر واجهة التطبيق باللون الأسود، بينما تأتي الرموز والصور بالألوان، وتتميز النصوص باللون الأبيض.
ومن المتوقع أن يتوفر الثيم المظلم لهواتف الأندوريد عند إطلاق الإصدار الثابت لمزيد من هواتف الأندوريد لاحقاً، بشكل خاص الإصدارات التي حصلت بالفعل على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل في الوقت الحالي، لذا يبقى تطبيق متجر جوجل بلاي بالثيم الأبيض إلى أن تجري جوجل التغيير الجديد.
يذكر أن جوجل قد دفعت بالفعل الثيم المظلم لكلاً من تطبيقات الجي ميل، اليوتيوب، صور جوجل، خرائط جوجل، وأيضاً متصفح Chrome.
المصدر
هذا الموضوع جوجل تدفع بالثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تدفع بالثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض هواتف Android 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.