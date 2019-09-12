دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تؤكد على دفع تحديث Android 10 لهاتف Mi 9T الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة شاومي على خططها لدفع تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Mi 9T في بداية الشهر المقبل.

تستعد شركة شاومي لدعم مستخدمي هاتف Mi 9T أو الذي يعرف بهاتف Redmi K20 في مناطق أخرى بالإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد في مطلع الشهر المقبل، إلا أن الشركة لم توضح الجدول الزمني لإطلاق تحديث Android 10 لكافة إصدارات الشركة.

ولقد بدأت شركة جوجل في إطلاق تحديث Android 10 في بداية شهر سبتمبر لمستخدمي هواتف Pixel، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الأخرى المصنعة لهواتف الأندوريد في دفع التحديث لهواتفها الذكية، وتعد شركة شاومي من أولى الشركات التي تبدأ في دفع التحديث لهاتف Mi 9T، على أن يصل التحديث للمستخدمين عبر OTA.

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يذكر أن شاومي قد أطلقت الإصدار التجريبي من واجهة MIUI مؤخراً، إستعداداً لدفع الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الذي يرتكز على تحديث Android 10.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تؤكد على دفع تحديث Android 10 لهاتف Mi 9T الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.