شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودى ينقذ قاربا كويتيا تعطل فى عرض البحر على متنه شخصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن حرس الحدود السعودى بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية اليوم الخميس من مساعدة شخصين تعطل بهما قاربهما بعرض البحر فى مياه المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القرينى بأنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (994) يفيد بتعطل قارب كويتى بعرض البحر .

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وأضاف أنه على الفور توجهت دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة .



وأكد المتحدث الرسمى بأنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا لوجهتهما المقصودة