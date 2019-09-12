شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديان باستهداف قناص لنقطة تفتيش شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بأن جنديين أصيبا إثر استهداف قناص لنقطة تفتيش فى الطارمية شمالى بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن المصدر الذى لم تسمه، القول: إن قناصا استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح خطيرة ضمن "قضاء الطارمية".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من العاصمة.