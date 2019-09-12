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نيابة دبى تحيل عامل للمحاكمة بتهمة سرقة حبتى مانجو من أمتعة مسافر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت النيابة العامة فى دبى "اليوم" عامل 27 عاماً "عامل تحميل"  إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة حبيتن مانجو قيمتها 6 دراهم من أمتعة أحد المسافرين، وذلك خلال عمله بتحميل أمتعة المسافرين فى أحد خطوط الطيران المحلية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وبرر المتهم فعلته بعد ما تم كشفه عن طريق كاميرات المراقبة، بأنه شعر بالعطش أثناء قيامه بتحميل أمتعة المسافرين فتوجه إلى أحد صناديق المسافرين وقام بفتحها بحثاً عن الماء ولم يجد بداخلها سوى فواكه فتناول منها حبيتن مانجو بقيمة 6 دراهم.

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