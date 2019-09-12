شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة.. أول موظفة رقمية فى بنك بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت فتاة الذكاء الاصطناعى البحرينية فاطمة النور، لتكون من ضمن أوائل الفتيات العرب الآليات بتكنولوجيا الحمض النووى الوراثى الرقمى، حيث أعلن كل من بنك «أي.بي.سي» ومقره البحرين، وشركة «سول ماشينز» ومقرها نيوزيلندا تعمل فى مجال العلوم والتكنولوجيا، الموظفة الرقمية "فاطمة"وهى إنسان افتراضى رقمى، قادر على التعامل بشكل مستقل، والتعلم بواسطة الذكاء الاصطناعى، والتى ستشكل جزءاً أساسياً من تجربة عملاء البنك المصرفية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

ويتجه البنك لأن يستخدم فاطمة فى تجاربها مع العملاء، لكى تتعلم وتتطور خبرتها، وبحيث تستجيب لكل من العملاء بصفة فردية مستغلة تجاربها السابقة، دامجة الذكاء الاصطناعى مع الذكاء الاجتماعى البشرى.

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وستستخدم فاطمة عقلاً رقمياً معززاً بالذكاء الاصطناعى، لتتواصل شخصياً مع العملاء ضمن عملها فى البنك، وستتعاون مع الفريق المسؤول عن البنك الرقمى الذى سيتم إطلاقه نهاية العام الحالى، لتوفير تجربة شخصية وفريدة لخدمة العملاء.

وقال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك (أى بى سي) صائل الوعري: «تمثل هذه الإضافة محطة مهمة جداً فى مسيرة البنك، نحو تحقيق التزامه بريادة الابتكار الرقمى فى القطاع المصرفى فى المنطقة، بالتعاون مع الشركات الرائدة بهذا المجال، حيث ستسهم مبادراتنا الجديدة فى نقل التجربة المصرفية لآفاق جديدة.

ويضيف: "تعد فاطمة أول إنسان افتراضى رقمى تطوره شركة (سول ماشينز) مستعينة بتكنولوجيا الحمض النووى الوراثى الرقمى الخاصة بها، والتى تتيح إنتاج واجهات رقمية فريدة وواقعية توفر سبلاً جديدة للتواصل والتعاون مع العملاء، وذلك من خلال اختيار صفات وسمات فى تطوير إنسان رقمى مثالى للعمل فى البنك".