شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 25 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت الوحدات التابعة للأمن الوطنى بولاية سيدى بوزيد التونسية، 13 شخصا كانوا بصدد التوجه إلى جزيرة قرقنة بولاية صفاقس، لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.
وأفادت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم، الخميس، بأنه تمت مصادرة مبالغ مالية بالعملتين التونسية والأجنبية كانت بحوزة المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما.
كما تمكنت دورية تابعة للحرس الوطنى بولاية نابل من ضبط 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و46 عاما كانوا بصدد المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه ايطاليا.
أما فى ولاية المهدية، فضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بالولاية 3 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية: ضبط 25 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.