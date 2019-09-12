شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نقل الرئيس التونسى السابق بن على إلى مستشفى بالسعودية بعد أزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محامى الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على لرويترز إن بن على يعانى "أزمة صحية" وتم نقله للمستشفى فى السعودية، حيث يقيم فى منفاه منذ ثورة 2011 التى أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.
وتجرى تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التى أزاحت الرئيس المستبد بن على (83 عاما) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربى فى المنطقة.
وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن على قبل نحو ثمانى سنوات التى يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر بن على بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
وقال منير بن صالحة محامى بن على لرويترز "أبلغتنى ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعانى زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".
ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن على الصحي.
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