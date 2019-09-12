شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يدعو الشعب للمشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم وواجبهم بالمشاركة الفعالة والمكثفة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان، اليوم الخميس، أن الناصر أكد خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح المركز الإعلامى للهيئة العليا المستقلة الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، أن هذه الانتخابات هى إقرار بسلطة الشعب، ونتائج هذا الاقتراع يمثل تعبيرا عن إرادته وعن طموحاته فى تحسين ظروف معيشته فى الحاضر وتأمين مستقبل أبنائه.

وقال الناصر، إن المسئولية الأولى فى هذه الانتخابات تعود إلى المواطنين، وإلى وعيهم بدقة المرحلة وبأفاق المستقبل، والانتصار الأول فى هذه الانتخابات هو انتصار المشاركة المكثفة التى تعكس مدى ثقة الشعب فى دولته ومؤسساتها، داعيا المرشحين فى هذه الانتخابات إلى التحلى بروح المسئولية العالية فى كل أعمالهم ومواقفهم حتى يكون الاقتراع حرا ونزيها وشفافا، وحتى تكون هذه الانتخابات تكريسا لإرادة الشعب وفق مقتضيات القانون والدستور.

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ونوه الناصر إلى أنه إلى جانب أن الهدف من الانتخابات هو التداول الديمقراطى والقانونى للسلطة، فإن مصداقية نتائجه تعزز مصداقية الدولة، مشددا على ضرورة توفير كل شروط نزاهة وشفافية الاقتراع ونتائجه.

يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية 6 أكتوبر المقبل.