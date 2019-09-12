رئيس وزراء السودان: زيارتى لجوبا ستناقش قضایا التجارة والنفط وحریة النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئیس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك الیوم الخمیس إن بلاده تأمل فى إقامة علاقات استراتیجیة مع الجارة جمھوریة جنوب السودان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت. ونقل موقع (سودان تربیون) الاخبارى عن حمدوك القول فى تصریحات للصحفیین فور وصوله إلى جوبا عاصمة جنوب السودان "نطمح فى علاقات استراتیجیة راسخة متطورة بین شعبینا لا یحدھا أى سقف" مضیفا أنھ سیتم العمل خلال الزیارة على "وضع علاقات متمیزة ومتطورة بین شعبینا. وألمح رئیس الوزراء السودانى إلى أن الزیارة ستناقش قضایا التجارة بین البلدین بجانب ملفات النفط وحریة الحركة والتنقل للناس والبضائع. Advertisements ومن جھته، قال نائب رئیس جنوب السودان جیمس وانى إیقا للصحفیین بمطار جوبا إن حمدوك "یعتبر الشخص الأمثل لقیادة شعب السودان فى ھذه المرحلة فھو یمتلك الخبرة الكافیة لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجدیدة" ووصل حمدوك الیوم الخمیس إلى جوبا برفقة عدد من الوزراء فى زیارة تستمر یومین. وفى 21 أغسطس الماضى أدى حمدوك الیمین الدستوریة رئیسا للحكومة السودانیة خلال المرحلة الانتقالیة التى تستمر 39 شھرا وتنتھى بإجراء انتخابات.

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