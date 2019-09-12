العراق.. أربيل تنتخب محافظا جديدا

أربيل / علي محمد / الخليج 365

انتخب مجلس محافظة أربيل، مركز إقليم كردستان في شمال العراق، الخميس، بالأغلبية المطلقة، فرست صوفي، محافظا جديدا، خلفا لنوزاد هادي، الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما.

ولم يتقدم أحد لشغل منصب المحافظ باستثناء صوفي، الذي حصل، خلال جلسة التصويت، على 27 صوتا من مجموع 28، وتم منحه الثقة محافظا لأربيل.

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وصوفي؛ هو المحافظ الـ41 الذي يشغل المنصب مذ أصبحت أربيل محافظة في أربعينيات القرن الماضي.

وسيرفع مجلس المحافظة مصادقته إلى مجلس وزراء كردستان في شمال العراق، والذي سيحيلها بدوره إلى رئيس الإقليم، من أجل إصدار مرسوم بتعيين فرست صوفي، محافظا لأربيل، وتأدية الأخير اليمين القانونية.

وصوفي من مواليد 1978، حاصل على الدكتوراه في القانون العام، وكان أستاذا في جامعة أربيل التقنية، وعضو الدورة الرابعة لبرلمان الإقليم، وعضو الهيئة الاستشارية القانونية في رئاسة الإقليم، ولجنة كتابة دستور الإقليم، واللجنة العليا للإصلاح.

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