واشنطن ترفض تقريرا أمميا يظهر ارتكابها جرائم حرب في سوريا

جنيف / بايرام الطوغ / الخليج 365

رفضت الولايات المتحدة، الخميس، التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية في سوريا، الذي أظهر ارتكاب واشنطن "ما يمكن اعتباره جرائم حرب" في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، للأناضول من مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقال جيفري "نقوم بأقصى درجات الاهتمام والحرص في كل عمل عسكري، لذلك نرفض النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأممية".

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وأضاف أن "الجميع يشعرون بالرعب من استمرار الهجمات العنيفة ضد المدنيين في إدلب"، مؤكدا ضرورة إيقاف تلك الهجمات.

وأشار جيفري أنه ليس هناك حل عسكري في سوريا، وأن بلاده تعمل على تجنب ذلك الحل.

والأربعاء، أعلنت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، أن ما قام به كل من التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، وروسيا والنظام السوري والمنظمات الإرهابية "بي كا كا/ي ب ك" يمكن اعتباره "جرائم حرب".

وأوضح التقرير أن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية في سوريا تسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة من المدنيين، مشيرًا أن هذه الأعمال من المحتمل إدراجها ضمن "جرائم الحرب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.