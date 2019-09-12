الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بهدم منزلي عائلتين فلسطينيتين بالخليل

القدس/ أسامة الغساني / الخليج 365
سلم الجيش الإسرائيلي، الخميس، عائلتين فلسطينيتين في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أوامر بهدم منزليهما، بدعوى قيام اثنين من أبنائهما بقتل جندي قبل أكثر من شهر، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الجيش أبلغ عائلتي نصير صالح عصافرة (24 عاما) وقاسم عارف عصافرة (30 عاما) وهما من قرية بيت كاحل في محافظة الخليل، أنه سيتم هدم منزليهما، وأنه يمكن للعائلتين الطعن على القرار.
وعادة ما ترفض المحاكمة الإسرائيلية طعون العائلات الفلسطينية في هذه القرارات العسكرية ليتم لاحقا هدم المنازل في النهاية.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الشابين عصافرة بقتل العريف في الجيش الإسرائيلي دفير سوريك في السابع من شهر أغسطس/ آب الماضي قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.
وعثر على الجندي قتيلا بعد ساعات من اختفائه، فيما تم اعتقال الشابين نصير وقاسم عصافرة في العاشر من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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