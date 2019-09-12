"يونيسيف" تدين مقتل طفلين في غزة

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الخميس، مقتل طفلين فلسطينيين خلال مظاهرات بجانب السياج بين قطاع غزّة وإسرائيل الجمعة الماضية.

وحمّلت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، في بيان لها، إسرائيل "المسؤولية الجدية في ضمان سلامة الأطفال ورفاههم"، مؤكدة أن "سلامة الأطفال أمر بالغ الأهمية، وفي جميع الأوقات".

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وذكّر بيان المسؤولة الأممية، السلطات في قطاع غزة، "بمسؤوليتها الحيوية في منع تعريض الأطفال للعنف أو استخدامهم كأدوات لغايات سياسية".

وأبدت هنرييتا فور أسفها لانحسار "أمل أهالي قطاع غزة تجاه حدوث أي تحسن في المستقبل القريب"، مشددة على ضرورة "اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال حالا، وقبل إزهاق المزيد من الأرواح".

وقتلت القوات الإسرائيلية، طفلين فلسطينيين، وأصابت 76 شخصا، خلال استهدافها المشاركين في مسيرات العودة، الأسبوعية، الجمعة الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.