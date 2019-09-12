السعودية.. التصويت على تشريع خاص حول "التبرع بالأعضاء" الإثنين

الرياض/ الخليج 365

يعتزم مجلس الشورى السعودية، الإثنين المقبل، التصويت على تشريع خاص حول "التبرع بالأعضاء البشرية".

وأفادت صحيفة عكاظ المحلية، أن المجلس سيصوت على المشروع الخاص، في جلسته التي ستنعقد الإثنين.

وأشارت إلى أن المجلس سيصوت على المشروع، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية (بالمجلس) بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات (لم توضحها) بشأن المشروع في جلسة ماضية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى "تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية".

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كما تشمل مواده "حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية".

وحال الموافقة على التشريع يحتاج القانون إلى موافقة العاهل السعودي ليصبح ساريًا.

وعادة ما يثير الحديث عن التبرع بالأعضاء أزمات في الوطن العربي إذ يراه رجال دين "حرام شرعًا".

غير أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء (رسمي)، يشير عبر موقعه الإلكتروني إلى قرار سابق عن هيئة كبار العلماء بالمملكة يجيز نقل أعضاء من إنسان إلى آخر سواءً كان حيًا أو ميتًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.