«الاستئناف» التركية تأمر بالإفراج عن خمسة صحافيين سابقين في «جمهورييت»

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الخليج - أ ف ب
أمرت محكمة استئناف تركية، اليوم الخميس، بالإفراج عن خمسة صحافيين سابقين في جريدة «جمهورييت» المعارضة، حكم عليهم بالسجن بعد محاكمة نددت بها منظمات حقوقية، بحسب محاميهم.
وبين الصحافيين الذين سيتم إطلاق سراحهم رسام الكاريكاتور موسى كارت. وقال المحامي تورا بيكين لوكالة فرانس برس انه يتوقع الافراج عنهم هذا «المساء».
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