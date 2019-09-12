دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعتمد هاتف جديد تشير التوقعات إلى أنه هاتف Realme XT Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف جديد من هواتف Realme في قاعدة بيانات TENAA و3C بعد أن أعتمد الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم RMX1991، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Realme XT Pro المرتقب.

تكشف التسريبات التي جاءت حول هاتف Realme الذي أعتمد مؤخراً برمز RMX1991، على أن هذا الإصدار يأتي بمواصفات أقرب لهاتف الشركة الحالي Realme XT، وهو ما يؤكد التوقعات التي تشير إلى أنه هاتف الشركة المرتقب Realme XT Pro.

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ولقد قدمت Realme هاتف Realme XT في حدث رسمي عقد في الصين في نهاية شهر أغسطس، واليوم يأتي نموذج Realme RMX1991 بترقية لمواصفات Realme XT، وفي السطور التالية نستعرض مواصفات Realme XT Pro التي كشف عنها حتى الآن:

شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2340 بيكسل

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، مع توقعات بأن يكون معالج Snapdragon 730

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD

إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 64، و8، و2 وأيضاً 2 ميجا بيكسل

كاميرة أمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل

بطارية بقدرة 4000 mAh، تقنية شحن السريع مع شاحن بقدرة 30W

مستشعر للبصمة في الشاشة

قياسات الهاتف 158.7 في 75.2 في 8.6مم، مع وزن 182 جرام

نظام تشغيل Android 9 Pie.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعتمد هاتف جديد تشير التوقعات إلى أنه هاتف Realme XT Pro ظهر على التقنية بلا حدود.