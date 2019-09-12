شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 ملايين إجمالى ركاب مطار الكويت فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة العامة للطيران المدنى إن إجمالى عدد الركاب فى مطار الكويت الدولى بلغ 4.5 مليون راكب خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.



وأوضحت الادارة فى بيان ان عدد المغادرين منهم بلغ 2.3 مليون مسافر بينما وصل عدد القادمين الى 2.1 مليون مسافر.



وأضافت أن إجمالى حركة طائرات الركاب فى نفس الفترة 31.4 الف طائرة بلغ عدد المغادرة منها نحو 7ر15 الف طائرة فى حين وصل عدد القادمة إلى 7ر15 الفًا .