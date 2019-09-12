شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مصفاة ميناء عبد الله الكويتية بالتدوير الساخن بعد فقدان إنتاج البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الله فهاد العجمى، المتحدث الرسمى لشركة البترول الوطنية الكويتية، عن إطفاء مصفاة ميناء عبد الله، وتشغيلها وفق نظام التدوير الساخن، نتيجة فقدان إنتاج البخار، دون أى تأثير على عمليات التصدير.

وأضاف العجمى، خلال بيان رسمى، نشره الحساب الرسمى للشركة على تويتر، إنه تم فقد إنتاج البخار فى مصفاة ميناء عبد الله، عصر اليوم، الخميس، ما اضطر الشركة الى إطفاء المصفاة وتشغيلها وفق نظام التدوير الساخن، الأمر الذى نتج عنه زيادة غاز الشعلة بشكل لافت، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة تشغيل أنظمة البخار.

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وأكد العجمى، خلال البيان، أن عمليات التصدير بالمصفاة لم تتأثر جراء ذلك.