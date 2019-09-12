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غدًا بدء التصويت فى انتخابات تونس داخل 44 دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدا الجمعة، الاقتراع للإنتخابات الرئاسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج في 6 دوائر انتخابية، حتى  يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتمت تهيئة 302 مركز اقتراع ستستقبل 386053 ناخبا مسجلا ب 44 دولة أجنبية (من أصل 7074566 ناخبا تونسيا مسجلا).

 

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وأفادت حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، بأنه سيتم اليوم تحديد عناوين مقرات مراكز الاقتراع بالخارج على موقع الهيئة.

 

وذكرت بأن الحملة الانتخابية بالخارج، كانت قد امتدت من 31 أغسطس الماضي إلى أمس الأربعاء 11 سبتمبر الجاري.

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