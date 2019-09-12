الان تتابع شاهد.. جنون السيلفي.. 3 شبان تسلقوا قمة رافعة عملاقة في الرياض لالتقاط صورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بين المغامرة والتهور خيط دقيق لابد من الحفاظ عليه، فالمغامرة لابد وأن يكون لها ترتيبات خاصة ومدروسة.
وفي تجربة مجنونة، تسلق 3 من الشباب رافعة عالية في مدينة الرياض لالتقاط “صورة سيلفي”. ووثق الشباب تجربتهم عبر مقطع فيديو.
واستنكر عدد من المغردين مقطع الفيديو، ودعوا إلى عدم تعليم الشباب أي أفعال عدائية.
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