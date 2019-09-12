شاهد.. جنون السيلفي.. 3 شبان تسلقوا قمة رافعة عملاقة في الرياض لالتقاط صورة

جدة - عمرو شويل بين المغامرة والتهور خيط دقيق لابد من الحفاظ عليه، فالمغامرة لابد وأن يكون لها ترتيبات خاصة ومدروسة.

وفي تجربة مجنونة، تسلق 3 من الشباب رافعة عالية في مدينة الرياض لالتقاط “صورة سيلفي”. ووثق الشباب تجربتهم عبر مقطع فيديو.

واستنكر عدد من المغردين مقطع الفيديو، ودعوا إلى عدم تعليم الشباب أي أفعال عدائية.