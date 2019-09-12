الان تتابع “جوجل” تعتزم دفع نحو مليار يورو لتسوية تحقيق ضريبي في فرنسا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت السلطات الفرنسية، وشركة جوجل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عملاق البحث على الإنترنت سيدفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شكل غرامات وضرائب من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ سنوات في فرنسا.
وقالت “جوجل”، إنها ستدفع 465 مليون يورو كضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة ستدفع أيضا 500 مليون يورو في شكل غرامات.
كان محققون فرنسيون في مجال الضرائب، قد خلصوا إلى أن جوجل لم تلتزم بتعهداتها الضريبية، عبر عدم إبلاغ السلطات عن النشاط على الأراضي الفرنسية.
ويوجد الفرع الأوروبي الرئيسي لجوجل في أيرلندا.
وتعد الغرامة التي يتحملها فرعا جوجل في فرنسا وأيرلندا نتيجة لتسوية تم التوصل إليها، وكانت فرنسا قد أطلقت في البداية تحقيقاتها في عام 2015.
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