وكشف مصدر مطلع لـصيحفة "القبس" الكويتية أن المواطن راجع الوزارة مراراً محاولا تسجيل أبنائه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب عدم التجاوب مع طلبه، مما دفعه إلى الصراخ في ساحة الاستقبال والتهديد بالانتحار.
وأشار المصدر أن عددًا من الموظفين والمراجعين حاولوا تهدئته وإقناعه بالعدول عن محاولاته، حيث نجحت محاولاتهم، وتم إبلاغ رجال الأمن والإسعاف الذين حضروا على الفور إلى ديوان عام الوزارة وتعاملوا مع الموقف.
ويعتبر الحديث عن تعليم أبناء ”البدون“ من الأحاديث المكررة سنويًّا في مثل هذا الوقت، وعودة مشكلة تعليمهم والعراقيل التي تواجههم إلى الواجهة نظرًا لحرمان بعضهم من التعليم لعدم توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للدراسة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المادية.
ولا يسمح لأبناء ”البدون“ بالدراسة في المدارس الحكومية إلا باستثناء بعضهم ويقتصر تسجيل الباقين على المدارس الخاصة التي تشترط امتلاكهم بطاقات خدمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذ يدفع الأهالي جزءًا من مصاريف الدراسة في حين يتكفل صندوق خيري أنشأته وزارة التربية بباقي المصاريف.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن من فئة "البدون" يحاول الانتحار أمام وزارة التربية في الكويت... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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