شخصية تمنع نتنياهو من إعلان السيادة على غور الأردن وسر تأجيل القرار

ذكر نتنياهو في حوار لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أملى عليه تأجيل الإعلان عن ضم غور الأردن لبلاده، بدعوى أنه قائم بأعمال رئيس الوزراء، أو تسيير الأعمال، وليس رئيسا فعليا للوزراء.

أجرت القناة العبرية حوارا مع نتنياهو أوضح من خلاله أن إعلان نيته ضم غور الأردن لبلاده كان من المفترض أن يعلن عنه قبل أسبوعين من هذا التاريخ، ولكن مندلبليت أخبره أو أطلعه أنه لا يجب الإعلان في هذا التوقيت، قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلية، بدعوى أنه قائم بالأعمال، ولا يجوز له اتخاذ قرارات مصيرية، مثل إعلان ضم غور الأردن.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

يشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستجرى في الـ17 من الشهر الجاري.