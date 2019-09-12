دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تحافظ على الريادة في سوق الهاتف في الربع الأخير من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد نشر من DigiTimes اليوم على أن العملاق الكوري إستطاعت أن تحافظ على مركزها في الصدارة في الربع الأخير من 2019، لتتقدم كلاً من هواوي وشركة ابل أيضاً.

تستمر المنافسة بين عمالقة تصنيع الهاتف في الربع الأخير من عام 2019، إلا أن العملاق الكوري تستمر في السيطرة على المركز الأول بين الشركات المنافسة في سوق الهاتف.

ولقد أكد تقرير DigiTimes على أن سامسونج تفوقت على كلاً من هواوي وابل في الربع الرابع، إلا أن هذا التقرير لا يشمل بالتأكيد هواتف iPhone 11 التي أعلن عنها مؤخراً، أو سلسلة هواوي Mate30 التي سيعلن عنها قريباً، لكن من المتوقع ألا تؤثر هذه الإعلانات على مركز سامسونج وفقاً لما جاء في تقرير DigiTimes وآراء محللي السوق.

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يذكر أن المنافسة الأكبر التي تواجهها شركة سامسونج خلال الفترة القادمة، تأتي عبر شركة Oppo وعلامتها التجارية الفرعية Realme والإصدارات المتوسطة، إلا أن سامسونج قدمت لسوق الهواتف المتوسطة إصدار 5G مؤخراً انطلق بعنوان Galaxy A90 5G، لتوفر للمستخدمين إختيار بتكلفة أقل في هواتف 5G.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تحافظ على الريادة في سوق الهاتف في الربع الأخير من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.