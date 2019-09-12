أطلقت شركة كريم للنقل التشاركي والمواصلات خدمةً جديدةً تتمثل في إضافة رصيد للهواتف المحمولة عن طريق تطبيق كريم عبر محفطة Careem Pay.
حيث تم تفعيل هذه الخدمة بداية من اليوم في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وباكستان على أن يتم توفيرها في المملكة الأردنية في وقت لاحق.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من الشركة في سياق عملها على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها عبر التطبيق ؛ لجعله صالح لقطاع خدماتي واسع ويلعب دوراً مهماً في حياة المستخدمين اليومية.
في الوقت الذي أشارت فيه كريم إلى أن المستفيدين من الخدمات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتجاوزا 14% من عدد السكان الإجمالي، منوهةً إلى أنها من خلال هذه الخطوة تسعى لسد الفجوة الواسعة في هذا المجال.
وللإستفادة من الخدمة عبر التطبيق في البلدان المذكورة أعلاه على المستخدم إتباع الخطوات التالية:
- تحديث تطبيق كريم المتواجد على هاتفه
- ثم فتح محفظة Careem Pay
- الضغط على أيقونة إعادة شحن رصيد الهاتف
- ومن ثم إدخال رقمك الخاص أو أي رقم أخر من قائمة الإتصال في حال أردت شحن لرقم أو لشخص أخر.
- ضع المبلغ الذي تود شحنه
- أكد عملية الدقع
عقب التأكيد سيتم تحويل الرصيد مباشرة للرقم المضاف.
وفي خاتمة إعلانها قالت الشركة بأن خدمتها هذه تعد كبداية لدعم كم واسع من الخدمات والمنتجات عبر خدمة Careem Pay،مشيرة ً إلى أن محفظتها تعتبر الأكثر تحميلاً من المستخدمين في المنطقة.
والجدير بالذكر أن شركة أوبر قد قامت بالاستحواذ على كريم في مارس الماضي بصفقة بلغت 3.1 مليار دولار، لكن الأخيرة لا تزال تعمل بمسماها السابق حتى اللحظة تحت مظلة أوبر.
المصدر
Careem
التدوينة كريم تطلق خدمة شحن رصيد الهواتف المحمولة عبر محفظتها Careem Pay ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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