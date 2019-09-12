شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: انخفاض معدل بطالة إجمالي فى السعودية إلى 12.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTA) اليوم، نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م، وأظهرت نتائج النشرة انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.6%)، مقارنة بـ (6%) للربع الأول من نفس العام.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.3%) للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ (12.5%) للربع الأول من نفس العام، كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.0%) في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ (42.3%) في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ (23.2%) مقارنة بـــ (20.5%) للربع السابق.

وأوضحت النتائج أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م قد سجَّل انخفاضًا حيث بلغ (3.090.248) مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ (3,112,029) في الربع الأول.

ووفقًا للنتائج بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م (1.002.855) فردًا.