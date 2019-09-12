شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تحتضن مؤتمر بعنوان "دور المرأة فى صنع القرار" أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن العاصمة الأردنية عمان فى 16 من شهر أكتوبر المقبل، مؤتمر "دور المرأة فى صنع القرار" بمشاركة واسعة. ويهدف المؤتمر إلى رصد التحديات التى تواجه المرأة فى تصديها للعقبات أثناء عملها فى الشأن السياسى، وتغيير النظرة النمطية لدور المرأة فى صنع القرار من خلال تثقيف المجتمع و التوعية الديمقراطية . كما يهدف المؤتمر، إلى عدم دمج الخطاب الدينى الذى يؤثر سلبا فى تقدم مسيرة المرأة، ودق ناقوس الخطر بخصوص عدم انتخاب المرشحات من قبل النساء، ضرورة التغيير فى العديد من المفاهيم للمساهمة فى مشاركة المرأة فى صنع القرار Advertisements

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