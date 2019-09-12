شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تداهم منازل الأهالى وتختطف عددا منهم بالرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، منازل الأهالى بالرقة، مستمرة فى عمليات القتل والمداهمات والاختطاف من قبل عناصرها بحق الأهالى، وذلك فى إطار محاولاتها لفرض سطوتها على السكان لتمرير مخططاتها الانفصالية فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قسد زادت من الممارسات القمعية والتعسفية فى المناطق والمدن التى تنتشر فيها خلال الأيام الأخيرة، حيث اختطفت أحد المدنيين بعد مداهمتها منزله فى قرية المشيرفة بريف الرقة الشمالى واقتياده إلى جهة مجهولة فيما قامت باختطاف 6 شبان من حى الحزاونة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالى الشرقى بقصد تجنيدهم بشكل قسرى فى صفوفها.

وأشارت "سانا" إلى العثور على جثة شاب قتله مسلحون مجهولون فى شارع الوسط بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، جراء حالة الفوضى وانتشار الجريمة وترويج وتعاطى المخدرات فى المناطق التى تنتشر فيها ميليشيا قسد.