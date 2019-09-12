شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابى و 26 مرشحا يتنافسون لخلافة السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل تونس مرحلة الصمت الانتخابي منتصف الليل اليوم الخميس (الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة)، حيث يشارك في الاستحقاق الرئاسي لتونس 26 مرشحا يتنافسون لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج ، وتنتهي حملاتهم الدعائية داخل تونس وخارجها منتصف الليل ، ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالى، فى حين يقترع الناخبون خارجها بدءا من الغد ولمدة ثلاثة أيام .

وكانت الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين قد انطلقت فى الثانى من سبتمبر الجاري واستمرت عشرة أيام، وأصبح اليوم الأخير هو اليوم الحادي عشر قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي.

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ومن جانبها أوضحت حسناء بن سليمان ، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى تصريحات سابقة لها بمقر الهيئة، أنه سيتم يوم الاقتراع توفير وتوزيع إحصائيات بشكل متواتر حول المصوتين وفق الجنس والفئات العمرية.